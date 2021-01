Limatola | finanziamento storico | ben 6 | 5 milioni per la rete fognaria

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Un risultato eclatante eper l’Amministrazione comunale di. Per la Comunità diintera. Perché mai, nella storia della cittadina sannita, si era riusciti a cogliere undi tale importo economico. A stabilire il particolare “record” è stata l’Amministrazione Parisi. Il giovane Primo Cittadino, infatti, nella giornata di ieri, ha firmato a Napoli, presso le sedi dell’Ente idrico campano, la convenzione per la gestione delrelativo all’Accordo di Programma, sottoscritto tra Ministero dell’Ambiente, Commissario straordinario unico per la depurazione, Regione Campania ed Ente idrico campano per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio idrico integrato. Ammontano a ben 6,5 ...