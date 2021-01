Libano, crisi economica, disoccupazione e Covid: un morto e centinaia di feriti negli scontri a Tripoli. “Ci rimane solo la piazza” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Malgrado la guerriglia delle ultime tre notti nella centrale piazza Al Nour, a Tripoli, seconda città del Libano, nel primo pomeriggio sono già confluite circa 200 persone. I blindati e le camionette delle Internal Security Forces (Isf) sono schierati, in attesa di una nuova, prevedibile esplosione di rabbia. “Sono mesi che vengo a protestare ed è l’unica cosa che mi rimane. Ho perso il lavoro a febbraio ed ogni giorno è una guerra, quindi la guerra in piazza non impressiona. I miei figli mangiano pane, pomodori e ceci non so nemmeno più da quanto, mia madre si è ammalata di Covid un mese fa e non siamo potuti nemmeno andare a fare un tampone. Chi me lo paga?”, commenta Adil quasi urlando, reduce da tre notti nelle quali si è abituato ad incanalare tutte le proprie forze nelle corde ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Malgrado la guerriglia delle ultime tre notti nella centraleAl Nour, a, seconda città del, nel primo pomeriggio sono già confluite circa 200 persone. I blindati e le camionette delle Internal Security Forces (Isf) sono schierati, in attesa di una nuova, prevedibile esplosione di rabbia. “Sono mesi che vengo a protestare ed è l’unica cosa che mi. Ho perso il lavoro a febbraio ed ogni giorno è una guerra, quindi la guerra innon impressiona. I miei figli mangiano pane, pomodori e ceci non so nemmeno più da quanto, mia madre si è ammalata diun mese fa e non siamo potuti nemmeno andare a fare un tampone. Chi me lo paga?”, commenta Adil quasi urlando, reduce da tre notti nelle quali si è abituato ad incanalare tutte le proprie forze nelle corde ...

