L’Emilia Romagna punta sugli eventi sportivi e cerca testimonial (Di giovedì 28 gennaio 2021) eventi sportivi Emilia Romagna 2021 – Ciclismo, con quattro tappe del Giro d’Italia. Formula 1, con il Gran Premio del Made in Italy e delL’Emilia-Romagna a Imola, e MotoGp, con l’appuntamento iridato di Misano Adriatico. Ma anche la sfida degli Ironman e la tappa di Oceanman, circuito internazionale di nuoto in acque aperte. Tante discipline L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021)Emilia2021 – Ciclismo, con quattro tappe del Giro d’Italia. Formula 1, con il Gran Premio del Made in Italy e dela Imola, e MotoGp, con l’apmento iridato di Misano Adriatico. Ma anche la sfida degli Ironman e la tappa di Oceanman, circuito internazionale di nuoto in acque aperte. Tante discipline L'articolo

LegaSalvini : BONACCINI INDAGATO: PRESSIONI SU UN SINDACO PER NON APPOGGIARE LUCIA BORGONZONI ALLE REGIONALI L’allora candidato… - sbonaccini : OGGI, UN ANNO FA Un anno fa l’Emilia-Romagna votava alle elezioni regionali. Grazie allo straordinario sostegno di… - DPCgov : ???? #allertaROSSA, sabato #23gennaio, su parte dell'Emilia-Romagna ???? #allertaARANCIONE su tre regioni e ??… - 24emilia : Mappa europea dei contagi, l'Ecdc si corregge: l'Emilia-Romagna è in zona rossa, non rosso scuro… - Magamag76377872 : RT @claudio_2022: Bonaccini indagato per abuso d'ufficio dopo l'esposto di un sindaco del Ferrarese. Il governatore dell'Emilia Romagna ne… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Emilia Romagna CoronaVirus Al 17 gennaio i vaccinati sono stati 1.123.021 Per 2 settimane meno vaccini WelfareNetwork