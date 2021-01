Lega Serie A, oggi assemblea sui diritti Tv: stretta sulla pirateria (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo i dati stimati, la pirateria online causa un danno per Lega, broadcaster e per tutto il sistema del pallone di 200 milioni di euro l’anno. Ecco perché la Lega Serie A è pronta ad una nuova offensiva e ha iniziato un lavoro di ricerca delle offerte dei contenuti piratati (oltre 4.000 proposte analizzate solo nelle ultime due stagioni), in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza. “Se nelle altre Leghe europee il blocco del server avviene solo per la durata del match, il nostro paese è l’unico in cui è possibile attivare blocchi permanenti nei confronti dei server principali e di tutte le variazioni ad essi annesse. Abbiamo bloccato più di 2.200 tra indirizzi IP e nomi a dominio, un risultato che ci conferma in prima linea in questa battaglia”, come spiegato dall’a.d. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo i dati stimati, laonline causa un danno per, broadcaster e per tutto il sistema del pallone di 200 milioni di euro l’anno. Ecco perché laA è pronta ad una nuova offensiva e ha iniziato un lavoro di ricerca delle offerte dei contenuti piratati (oltre 4.000 proposte analizzate solo nelle ultime due stagioni), incollaborazione con la Guardia di Finanza. “Se nelle altre Leghe europee il blocco del server avviene solo per la durata del match, il nostro paese è l’unico in cui è possibile attivare blocchi permanenti nei confronti dei server principali e di tutte le variazioni ad essi annesse. Abbiamo bloccato più di 2.200 tra indirizzi IP e nomi a dominio, un risultato che ci conferma in prima linea in questa battaglia”, come spiegato dall’a.d. ...

Lega_B : ?? #KobeBryant sugli spalti dello Stadio Mirabello per seguire la #Reggiana militante proprio in Serie B in quegli a… - DiMarzio : #Milan-#Tomori, c'è il deposito del contratto in Lega - SerieA : I risultati dell'ultima giornata del girone d'andata! ?? ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - levrierog : @ceppen81 @perchetendenza Taci e leggi, coglionazzo. - stre7_1899 : RT @CalcioFinanza: #SerieA, oggi l’assemblea sui diritti Tv: si punta sul canale di Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie Lega Serie A, è tempo di aprire le buste: domani l'assemblea analizza le offerte dei diritti tv per il campionato Primaonline Lego Vidiyo: l'alternativa a TikTok per i bambini

Pensata per i bambini, la nuova applicazione Lego Vidiyo potrebbe essere - a quanto pare - la vera alternativa (più sicura ) a TikTok.

In sviluppo le serie animate del Trono di Spade, Tomb Raider e...

Due network stanno mettendo in cantiere delle nuove serie animate di importanti franchise. In particolare parliamo del Trono di Spade, Tomb Rider e Skull Island.

Pensata per i bambini, la nuova applicazione Lego Vidiyo potrebbe essere - a quanto pare - la vera alternativa (più sicura ) a TikTok.Due network stanno mettendo in cantiere delle nuove serie animate di importanti franchise. In particolare parliamo del Trono di Spade, Tomb Rider e Skull Island.