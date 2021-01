Lega, Cantalamessa nominato responsabile antimafia: “Metterò tutto il mio impegno” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il deputato napoletano, Gianluca Cantalamessa, ex coordinatore della Lega in Campania è stato nominato responsabile nazionale del dipartimento antimafia del Carroccio. A darne l’annuncio è stato lo stesso Canatalamessa tramite un post sui social dove il deputato si ritrae insieme al ledere del partito, Matteo Salvini. “Ringrazio Matteo Salvini – scrive il deputato – per avermi nominato responsabile nazionale del dipartimento antimafia della Lega. Da ragazzo orgogliosamente cresciuto in provincia di Napoli mi “porto addosso” quelle brutte sensazioni che tante persone perbene hanno subito e subiscono per le pressioni intollerabili delle organizzazioni criminali“. “Ovviamente – chiarisce – anche in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il deputato napoletano, Gianluca, ex coordinatore dellain Campania è statonazionale del dipartimentodel Carroccio. A darne l’annuncio è stato lo stesso Canatalamessa tramite un post sui social dove il deputato si ritrae insieme al ledere del partito, Matteo Salvini. “Ringrazio Matteo Salvini – scrive il deputato – per averminazionale del dipartimentodella. Da ragazzo orgogliosamente cresciuto in provincia di Napoli mi “porto addosso” quelle brutte sensazioni che tante persone perbene hanno subito e subiscono per le pressioni intollerabili delle organizzazioni criminali“. “Ovviamente – chiarisce – anche in ...

