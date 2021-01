Lega Campania, Valentino Grant nominato responsabile (Di giovedì 28 gennaio 2021) di Erika Noschese E’ l’europarlamentare Valentino Grant il nuovo responsabile della Lega Campania. Il partito guidato da Matteo Salvini ha messo fino all’era del commissariamento, portato avanti dal deputato Nicola Molteni, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. La deputata Pina Castiello entra a far parte della segreteria politica nazionale mentre il deputato Gianluca Cantalamessa è il nuovo responsabile del neonato Dipartimento AntiMafia del partito. “Grazie a Molteni e buon lavoro a Grant: l’obiettivo – dichiara il segretario federale del Carroccio Matteo Salvini – è crescere sempre di più, a partire dalle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno più di 130 comuni campani tra cui Napoli, e capoluoghi di provincia come Benevento, Caserta e ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 28 gennaio 2021) di Erika Noschese E’ l’europarlamentareil nuovodella. Il partito guidato da Matteo Salvini ha messo fino all’era del commissariamento, portato avanti dal deputato Nicola Molteni, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. La deputata Pina Castiello entra a far parte della segreteria politica nazionale mentre il deputato Gianluca Cantalamessa è il nuovodel neonato Dipartimento AntiMafia del partito. “Grazie a Molteni e buon lavoro a: l’obiettivo – dichiara il segretario federale del Carroccio Matteo Salvini – è crescere sempre di più, a partire dalle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno più di 130 comuni campani tra cui Napoli, e capoluoghi di provincia come Benevento, Caserta e ...

puntomagazine : Nappi: “Lo Stato deve aiutare chi ha bisogno, non sostenere il reddito di chi delinque” #news #Campania… - CovidAltre : @Corrado95865994 @Libero_official I sondaggi davano la lega particamente avanti in Toscana e in Emilia. E invece er… - Noviolenzadonne : @NicolaPorro Il terzo link manca 3) - Noviolenzadonne : @NicolaPorro Salvini dovrebbe citofonare ad un sacco di gente della Lega, anche trafficanti e spacciatori. Lascio u… - francobus100 : Lega Campania, Grant è il nuovo coordinatore regionale: Castiello nella segreteria nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Campania Lega Campania, Grant è il nuovo coordinatore regionale: Castiello nella segreteria nazionale Il Mattino ‘Noi Campani’ risponde a Civico22: “Il nuovo che avanza è la carità interessata”

In riferimento alla nota di Civico22, la segreteria provinciale di Noi Campani ha rilasciato la seguente nota: “Se il nuovo che avanza è questo, siamo propri messi bene! Altro che ‘caritas in veritate ...

‘Noi Campani’ a Civico22: ‘Confrontiamoci su modalità della carità e su vere e disinteressate politiche sociali’

“Se il nuovo che avanza è questo, siamo propri messi bene! Altro che ‘caritas in veritate’, qui siamo in presenza di una carità interessata. Comprendiamo la dialettica politica, capiamo la corsa sfren ...

In riferimento alla nota di Civico22, la segreteria provinciale di Noi Campani ha rilasciato la seguente nota: “Se il nuovo che avanza è questo, siamo propri messi bene! Altro che ‘caritas in veritate ...“Se il nuovo che avanza è questo, siamo propri messi bene! Altro che ‘caritas in veritate’, qui siamo in presenza di una carità interessata. Comprendiamo la dialettica politica, capiamo la corsa sfren ...