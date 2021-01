Le scene sensuali di Bridgerton finiscono sui siti porno

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roberta Damiata Alcuni dei momenti piudi, la serie evento di Netflix, sono state inserite ingrafici, creando la dura reazione della piattaforma e degli attori protagonisti I motivi del successo dila serie originale prodotta da Shonda Rhimes e trasmessa da Netflix sono molti, ma di sicuro l’avvenenza dei personaggi e la trama ricca di numerosi momenti di sesso ne hanno fatto un vero e proprio capolavoro visto da milioni di persone in tutto il mondo. È stata proprio questa serie, ad esempio che ha portato alla fama l’attore Regé-Jean Page nei panni del duca di Hastings Simon Basset definito il nuovo sex symbol per antonomasia. Ma se tutto questo successo è motivo di orgoglio per i produttori, esiste un rovescio della medaglia poco piacevole. ...