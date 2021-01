Le previsioni meteo di venerdì 29 gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) – Nuvole e rovesci al Nord, al Centro instabile su Marche, Toscana, Lazio e Umbria. Al Sud rovesci sul versante tirrenico. – Rovesci sparsi da Nord a Sud nel corso della giornata. Temperature in lieve aumento su quasi tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza nuvoloso sulle regioni settentrionali con nevicate sulle Alpi Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con rovesci tra Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e sulle Alpi, dove sono previste nevicate sui territori di confine. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 10 gradi. Centro – Nuvole e rovesci su Toscana, Umbria, Marche e Lazio Instabile anche sulle regioni centrali con precipitazioni sparse che interesseranno la Toscana, l’Umbria, le Marche e il Lazio. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021) – Nuvole e rovesci al Nord, al Centro instabile su Marche, Toscana, Lazio e Umbria. Al Sud rovesci sul versante tirrenico. – Rovesci sparsi da Nord a Sud nel corso della giornata. Temperature in lieve aumento su quasi tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza nuvoloso sulle regioni settentrionali con nevicate sulle Alpi Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con rovesci tra Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e sulle Alpi, dove sono previste nevicate sui territori di confine. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 10 gradi. Centro – Nuvole e rovesci su Toscana, Umbria, Marche e Lazio Instabile anche sulle regioni centrali con precipitazioni sparse che interesseranno la Toscana, l’Umbria, le Marche e il Lazio. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo ...

