Le notizie del giorno, novità sulla cessione dell’Inter e sulla lite Ibrahimovic-Lukaku. Le foto di Mercedesz Henger (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un argomento principale in casa Inter è rappresentato dalla cessione del club. Continuano le trattative per l’acquisto della maggioranza, mentre l’opzione per le quote di minoranza sono da escludere. Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più spazio il progetto Bc Partners. L’obiettivo è creare una struttura in grado di garantire un progetto a lungo termine, secondo il Corriere dello Sport l’idea è affidare il compito di amministratore delegato unico ad una figura di altissimo profilo, ma con una precisa riconoscibilità interista, non si andrà dunque a pescare all’estero. Poi il club sarà diviso in aree, ciascuna con un responsabile. L’intenzione è sistemare i conti dopo i problemi nati a causa della pandemia da Coronavirus, i ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un argomento principale in casa Inter è rappresentato dalladel club. Continuano le trattative per l’acquisto della maggioranza, mentre l’opzione per le quote di minoranza sono da escludere. Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più spazio il progetto Bc Partners. L’obiettivo è creare una struttura in grado di garantire un progetto a lungo termine, secondo il Corriere dello Sport l’idea è affidare il compito di amministratore delegato unico ad una figura di altissimo profilo, ma con una precisa riconoscibilità interista, non si andrà dunque a pescare all’estero. Poi il club sarà diviso in aree, ciascuna con un responsabile. L’intenzione è sistemare i conti dopo i problemi nati a causa della pandemia da Coronavirus, i ...

amnestyitalia : Il ritratto di #PatrickZaki sarà esposto per 30 giorni in piazza del Campidoglio a Roma #freepatrickzaki - Agenzia_Ansa : Il consiglio dei ministri approva il 'decreto Cio' per l'autonomia del #Coni Il provvedimento alla vigilia dell'ese… - Agenzia_Ansa : 'In Parlamento assistiamo allo scandalo di gruppi improvvisati. La #crisi è adesso perché ora ci giochiamo l'osso d… - Vivodisogniebas : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo rinvio per il Festival del cinema di Cannes causa pandemia: la rassegna, si apprende dagli organizzatori, è stata r… - daniele19921 : RT @StarlightRevo: Usa, farmacista distrugge 500 dosi del vaccino anti Covid #CoronaShow -