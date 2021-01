Le mie sei idee per salvare il Sistema sanitario nazionale e il docufilm che consiglio a Moratti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Prendo spunto da un interessante articolo letto mercoledì che conferma a livello europeo quello che noi abbiamo subito, in particolare in Regione Lombardia con migliaia di morti, per lo squilibrio pubblico privato. “Nella scorsa decade per rispettare i parametri economici imposti dalla Ue, i 27 sono stati spinti a tagliare la spesa pubblica, tra cui le voci relative alla sanità. Su richiesta delle istituzioni europee, in Italia il numero dei letti per le cure urgenti è calato del 13 per cento tra il 2010 e il 2015. Operando secondo una logica di massimizzazione del profitto, le istituzioni sanitarie private si sono concentrate in servizi con minore rischio e con pazienti paganti”. Disarmante e tante volte da me denunciato. Ed allora esce perfettamente “sul pezzo” in questi giorni ilVicolo degli ...