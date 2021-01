Le mascherine Fca non filtrano | scatta la denuncia | “È frode pubblica”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Responsabili, europeisti, pronti a gestire i preziosi aiuti che l’Europa invierà all’Italia per rialzare la testa dopo la devastante crisi economica. Si dipingono già così, i nuovi soccorritori del governo Conte, quelli arrivati in fretta e furia da altri partiti per permettere la nascita di un terzo esecutivo guidato dall’Avvocato del Popolo e benedetti da Pd e M5S. Avanti così, mentre il Paese affonda, perché le elezioni al momento sono impossibili e perché a Bruxelles questi giallorossi piacciono, e parecchio, così asserviti e allineati. E gli italiani? Aspettano ancora soldi, quelli negati agli imprenditori che ne avrebbero bisogno e sperperati, invece, in mille operazioni scriteriate, parecchie firmate dall’onnipresente Arcuri, il super manager maestro assoluto nell’arte del flop. Proprio in queste settimane, però, iniziano a fare capolino pericolose notizie puntualmente ...