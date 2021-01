“Le ho prese per 22 anni”. Andrea Roncato, non è finita la ‘guerra’ con Stefania Orlando (Di giovedì 28 gennaio 2021) La storia riguardante Andrea Roncato e Stefania Orlando ha fatto discutere per giorni, con la gieffina che ha avuto anche dei crolli emotivi all’interno del reality show. Ha anche pensato di abbandonare il programma, alla luce di alcune affermazioni dell’ex marito. E adesso lui ha voluto nuovamente rompere il silenzio, rilasciando un’intervista al settimanale ‘Chi’. ‘BlogTv’ ha riportato tutte le dichiarazioni proferite al giornalista e chissà se sarà o meno l’atto conclusivo della vicenda. Innanzitutto si è comunque soffermato su Barbara D’Urso e le sue apparizioni in televisione: “Non volevo fare televisione. Non volevo andare, mi sono trovato a non sapere che dire, non ero io. Non volevo far nascere questa polemica. Io faccio l’attore, non c’entro con queste cose. Se facessi televisione, mi piacerebbe fare l’ospite ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) La storia riguardanteha fatto discutere per giorni, con la gieffina che ha avuto anche dei crolli emotivi all’interno del reality show. Ha anche pensato di abbandonare il programma, alla luce di alcune affermazioni dell’ex marito. E adesso lui ha voluto nuovamente rompere il silenzio, rilasciando un’intervista al settimanale ‘Chi’. ‘BlogTv’ ha riportato tutte le dichiarazioni proferite al giornalista e chissà se sarà o meno l’atto conclusivo della vicenda. Innanzitutto si è comunque soffermato su Barbara D’Urso e le sue apparizioni in televisione: “Non volevo fare televisione. Non volevo andare, mi sono trovato a non sapere che dire, non ero io. Non volevo far nascere questa polemica. Io faccio l’attore, non c’entro con queste cose. Se facessi televisione, mi piacerebbe fare l’ospite ...

iPerpol : Cruijff sizzava nell’intervallo della finale mondiale contro la Germania del 74 (le ha prese nelle mussa per questo… - g_zerbato : RT @luigiluccarini: #GameStop sta rapidamente scendendo di quotazione (già -15% nel pre-market) perché le piattaforme non ne consentono più… - LukeRedblack : Non ricordavo la sentenza sul caso Zidane. Qui prese 3 giornate Zidane per la reazione è 2 Materazzi per la provoca… - ___FaByAnA___ : @Trimani1977 Scritta cosi con quell’occhiolino si usa nelle prese per il culo. - nemesi333 : RT @luigiluccarini: #GameStop sta rapidamente scendendo di quotazione (già -15% nel pre-market) perché le piattaforme non ne consentono più… -

Ultime Notizie dalla rete : prese per Montepaschi alle prese con il capital plan Teleborsa Pressione, pasticca all'ora esatta. I medici: «La somministrazione solo al momento giusto»

sia presi da soli che in combinazione tra loro. All’inclusione nello studio, e successivamente almeno una volta all’anno per un periodo medio di oltre sei anni, a tutti i pazienti è stata effettuata ...

Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5 TSI ACT DSG R-Line nuova a Ravenna

Annuncio vendita Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5 TSI ACT DSG R-Line nuova a Ravenna nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

sia presi da soli che in combinazione tra loro. All’inclusione nello studio, e successivamente almeno una volta all’anno per un periodo medio di oltre sei anni, a tutti i pazienti è stata effettuata ...Annuncio vendita Volkswagen T-Roc Cabrio 1.5 TSI ACT DSG R-Line nuova a Ravenna nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...