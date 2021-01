Le dichiarazioni alla vigilia di Torino-Fiorentina

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Domani sera, venerdì 29 gennaio, allo Stadio Olimpico Grandeandrà in scena l’anticipo della 20a giornata di Serie A, tra. La sfida vale moltissimo in chiave classifica, con le due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Prima partita sulla panchina del Toro in casa per Davide Nicola, che vuole a tutti i costi che i suoi diano il meglio domani. Di seguito dei due allenatori. CHE COS’HA DETTO NICOLA QUEST’OGGI? Per l’allenatore dei granata ladisicuramente non è stata una giornata qualunque, visto che domani per la prima volta dirigerà la propria squadra in una partita casalinga. In conferenza stampa quest’oggi il tecnico ha affermato: “Credo fortemente in questi ragazzi e voglio creare un gruppo coeso. Con un unico ...