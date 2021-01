Le chat di Whatsapp direttamente su Telegram: incredibile novità, come si fa (Di giovedì 28 gennaio 2021) come trasportare le chat da Whatsapp a Telegram: una nuova funzione che salverà tutti quelli che vogliono ‘cambiare’ come passare le chat di Whatsapp su TelegramPrecisamente, 25 milioni di utenti in 72 ore hanno lasciato Whatsapp per passare a Telegram. E’ accaduto tutto negli ultimi giorni, da quando è stato annunciato un cambiamento nei termini per la privacy che non è andato giù agli utilizzatori dell’app verde di messaggistica istantanea. Così, in massa, si sono spostati su un altra app, usufruendo di un servizio diverso sotto qualche aspetto ma che, infondo, non cambia poi così tanto. Ci sono, tuttavia, dei problemi e ancora delle cose da ‘sistemare’. Adesso, Telegram si ritrova ad essere il ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021)trasportare leda: una nuova funzione che salverà tutti quelli che vogliono ‘cambiare’passare ledisuPrecisamente, 25 milioni di utenti in 72 ore hanno lasciatoper passare a. E’ accaduto tutto negli ultimi giorni, da quando è stato annunciato un cambiamento nei termini per la privacy che non è andato giù agli utilizzatori dell’app verde di messaggistica istantanea. Così, in massa, si sono spostati su un altra app, usufruendo di un servizio diverso sotto qualche aspetto ma che, infondo, non cambia poi così tanto. Ci sono, tuttavia, dei problemi e ancora delle cose da ‘sistemare’. Adesso,si ritrova ad essere il ...

