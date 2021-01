UdineseTV : Autovie: lavori al nodo di Palmanova nel weekend - - TRIESTE_news : Autovie, lavori sul Nodo di Palmanova nel weekend - - LuceverdeRadio : ??? Lavori A12 e chiusura nodo A7 ? Ampliata l'area di esenzione dei pedaggi fino a Rapallo sulla A12 ?? Dettagli… - costa577 : Nodo di Genova, online il comparatore di tempi di percorrenza//VERGOGNA AUTOSTRADE...indecente code Kilometri e la… - comunetn : ?? Ecco il progetto per una nuova rotatoria in località San Lazzaro, nodo cruciale della viabilità al confine nord d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori nodo

triestecafe.it

Rush finale per l’iter di realizzazione delle due rotonde in via Forte Tomba. La Giunta comunale ha deliberato l’accordo tra Comune, Ministero delle Infrastrutture e Autostrada A4, necessario per la r ...Il documento descrive una realtà disomogenea con territori sprovvisti di strutture e invita a potenziare le capacità di accesso a nuovi finanziamenti. Intanto il Comune di Catanzaro chiede trasferimen ...