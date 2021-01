L' appello di Crisanti | La prossima estate dovremo essere più cauti rispetto alla scorsa

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Le discoteche aperte e i viaggi incontrollato non hanno fatto bene allo sviluppo dei contagi di un virus che sembravascomparso. Per il virologo Andreala "...

zazoomblog : Covid variante brasiliana. Tre nuovi casi in Italia. L’appello di Crisanti - #Covid #variante #brasiliana. #nuovi -

Ultime Notizie dalla rete : appello Crisanti

IL GIORNO

Il virologo: “Ci dovremo abituare a vedere circa 300 morti al giorno. Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre” ...Milano, 27 gennaio 2021. «La prossima estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno". Gli italiani sono avvisati. A mettere in guardia il Paese è il virologo Andrea Crisanti, preoccupato c ...