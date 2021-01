L’angolo più remoto del Sahara visto dallo spazio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il nome è piuttosto difficile da pronunciare: Tanezrouft. Ma tranquilli: difficilmente vi capiterà di doverlo inserire nel navigatore. Si tratta infatti di uno dei luoghi più remoti del pianeta, incastonato nel deserto del Sahara, e di fatto ciò che rimane dal prosciugarsi di un immenso bacino lacustre che appartiene ormai a un passato di 10mila anni fa. L’area, aridissima e inospitale – e per questo spesso definita Terra del terrore – è quasi del tutto priva di vegetazione e solo di rado percorsa da nomadi Tuareg. Ma oggi possiamo sorvolarla con lo sguardo grazie ai satelliti della missione Copernicus dell’Esa, che ne rivelano dall’alto il grande fascino nel video che vi riportiamo. I colori ne raccontano la natura geologica, con le sfumature più scure di arenaria e le punte bianche di sale, e sono ben visibili rilievi e striature originate dall’erosione, dai forti ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il nome è piuttosto difficile da pronunciare: Tanezrouft. Ma tranquilli: difficilmente vi capiterà di doverlo inserire nel navigatore. Si tratta infatti di uno dei luoghi più remoti del pianeta, incastonato nel deserto del, e di fatto ciò che rimane dal prosciugarsi di un immenso bacino lacustre che appartiene ormai a un passato di 10mila anni fa. L’area, aridissima e inospitale – e per questo spesso definita Terra del terrore – è quasi del tutto priva di vegetazione e solo di rado percorsa da nomadi Tuareg. Ma oggi possiamo sorvolarla con lo sguardo grazie ai satelliti della missione Copernicus dell’Esa, che ne rivelano dall’alto il grande fascino nel video che vi riportiamo. I colori ne raccontano la natura geologica, con le sfumature più scure di arenaria e le punte bianche di sale, e sono ben visibili rilievi e striature originate dall’erosione, dai forti ...

