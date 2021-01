Lancia sfida estrema su Tik Tok, denunciata influencer siciliana (Di giovedì 28 gennaio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – La Polizia Postale di Firenze ha denunciato una quarantottenne della provincia di Siracusa, per istigazione al suicidio. In particolare gli investigatori hanno individuato sul social network “Tik Tok” un link riconducibile al profilo della “influencer” siciliana, nel quale viene visualizzato un video ritraente una “sfida” tra la donna e un uomo, in cui entrambi si avvolgevano totalmente il volto, compresi narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente, in modo tale da non poter respirare. Il video, estremamente pericoloso in quanto visibile a tutti gli utenti senza restrizioni, potendo costituire oggetto di emulazione da parte di minorenni, come purtroppo già accaduto nei recenti fatti di cronaca con sfide analoghe, è stato immediatamente segnalato dal CNCPO del Servizio Polizia Postale di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – La Polizia Postale di Firenze ha denunciato una quarantottenne della provincia di Siracusa, per istigazione al suicidio. In particolare gli investigatori hanno individuato sul social network “Tik Tok” un link riconducibile al profilo della “, nel quale viene visualizzato un video ritraente una “” tra la donna e un uomo, in cui entrambi si avvolgevano totalmente il volto, compresi narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente, in modo tale da non poter respirare. Il video,mente pericoloso in quanto visibile a tutti gli utenti senza restrizioni, potendo costituire oggetto di emulazione da parte di minorenni, come purtroppo già accaduto nei recenti fatti di cronaca con sfide analoghe, è stato immediatamente segnalato dal CNCPO del Servizio Polizia Postale di ...

che potrebbero accettare “la sfida” emulando l’”influencer”, come testimoniato da un post in cui un utente scriveva: “Ciao ….. se mi saluti giuro mi lancio dalla finestra”. Da qui la decisione dei PM ...

LENTINI - Ancora una sfida estrema sul celebre social TikTok, questa volta senza morti, ma con una denuncia per "istigazione al suicidio". Un video che ...

