L’ambasciatrice di Biden come Renzi? Quel discorso pagato all’Istituto Confucio…

Leggi su formiche

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Matteonon è il solo politico occidentale finito in queste ore “sulla griglia” per i suoi discorsi all’estero. Ieri il quotidiano Domani ha rivelato che l’ex presidente del Consiglio, oggi leader di Italia Viva, è stato colto di sorpresa dalle dimissioni di Giuseppe Conte e costretto a prendere un aereo per tornare a Roma da Riad, dove si era recato per una conferenza in quanto membro del comitato consultivo dello FII Institute, un organismo controllato dalla famiglia reale: per sedere nel board vienefino a 80.000 dollari l’anno, ha rivelato Emiliano Fittipaldi. Ma, dicevamo, è in buona compagnia. Il Washington Post ha rivelato che Linda Thomas-Greenfield, scelta dal presidente statunitense Joeambasciatore alle Nazioni Unite, il 25 ottobre 2019 ha partecipato a un dibattito sulle relazioni ...