L'altra Polonia, in piazza contro il ritorno al Medioevo

Si riaccende la protesta in tutta la Polonia per la messa al bando dell'aborto terapeutico decretata da una sentenza del Tribunale costituzionale, filo-governativo. Migliaia di persone sono scese in strada nei maggiori centri del paese ma anche a Rzeszów, città del profondo sud-est, situata nel voivodato della Precarpazia, una delle roccaforti del partito della destra populista, Diritto e giustizia (PiS). Per oggi lo «Sciopero nazionale delle donne» (Osk), una della sigle pro choice dietro le proteste degli ultimi mesi, ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

