Lady Mastella si sfila dal gruppo dei centristi. Lite sul simbolo con Maria Rosaria Rossi

I coniugi Mastella non sono più i registi dell'operazione "responsabili". Ne fa fede il fatto che Sandra Lonardo, Lady Mastella, nel nuovo gruppo europeisti-Maie non c'è. 

Lady Mastella dice no al gruppo Europeisti-Maie 

Il senatore italo-argentino Ricardo Merlo a Un giorno da pecora, su Radio1 Rai, ha raccontato che «non c'è stato l'accordo perché lei voleva aggiungere il suo simbolo Noi Campani». 

Sandra Lonardo, come riporta Il Giornale, la racconta così: «Ho ricevuto una telefona ieri nel corso della quale mi invitavano a fare parte di questo nuovo gruppo Europeisti-Maie. Io ho risposto che sono sempre pronta a sedermi al tavolo con chi vuole costruire qualcosa per il Paese. Poi arrivo all'incontro e mi dicono che nel ...

