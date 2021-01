La vita in diretta, al posto di Alberto Matano arriva Francesco Giorgino (Di giovedì 28 gennaio 2021) “La vita in diretta” è stato temporaneamente cancellato: al posto di Alberto Matano fino a lunedì ci sarà il TG1 con Francesco Giorgino. “La vita in diretta” è un programma iniziato nel 1991 focalizzato sull’attualità: nel salotto televisivo condotto da Alberto Matano si approfondiscono le ultime notizie con l’aiuto e le opinioni sia di personaggi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Lain” è stato temporaneamente cancellato: aldifino a lunedì ci sarà il TG1 con. “Lain” è un programma iniziato nel 1991 focalizzato sull’attualità: nel salotto televisivo condotto dasi approfondiscono le ultime notizie con l’aiuto e le opinioni sia di personaggi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BiagioAntonacci : La vita così come l’ho sognata e vissuta. La mia storia diventa vostra oggi, alle 18, in diretta dall'Auditorium de… - grecofedericax : RT @croccoppini: Apro la diretta e c’è Crocc che parla alla telecamera “ciao nonno lo so che già stai con la tv accesa, senza di te sarebbe… - giubileif : Oggi il Vittoriale degli Italiani di D’Annunzio compie 100 anni. Tra pochi giorni uscirà il secondo libro della col… - alwayslarry28th : RT @croccoppini: Apro la diretta e c’è Crocc che parla alla telecamera “ciao nonno lo so che già stai con la tv accesa, senza di te sarebbe… - fragiovanniop : RT @_Angelicum: ?? In diretta da Santa Maria Novella: 'Il Pane di Vita e san Tommaso d'Aquino' fr. Serge-Thomas Bonino, O.P. @Dominican_Orde… -