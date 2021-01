La testa di Casalino in cambio dell’accordo sul Conte Ter? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quella frase “Li asfaltiamo”, attribuita a Rocco Casalino e poi smentita Matteo Renzi non l’ha proprio mai digerita. Ancora prima che le ex ministre Bellanova e Bonetti si dimettessero i retroscena raccontavano che il senatore di Rignano sarebbe stato disposto a tornare a più miti consigli in cambio della testa del portavoce di Giuseppe Conte. Non è andata così ma ancora oggi si vocifera che è proprio far fuori “Roccobello”, come lo chiamano quelli che non lo stimano, uno degli obiettivi del leader di Italia Viva per acconsentire a far nascere il Conte Ter. Filippo Ceccarelli su Repubblica però avanza anche un’ipotesi arguta riguardo il motivo per cui Renzi ce l’avrebbe tanto con Casalino. Perché gli assomiglierebbe un po’ troppo: Ebbene, con qualche argomento si può ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quella frase “Li asfaltiamo”, attribuita a Roccoe poi smentita Matteo Renzi non l’ha proprio mai digerita. Ancora prima che le ex ministre Bellanova e Bonetti si dimettessero i retroscena raccontavano che il senatore di Rignano sarebbe stato disposto a tornare a più miti consigli indelladel portavoce di Giuseppe. Non è andata così ma ancora oggi si vocifera che è proprio far fuori “Roccobello”, come lo chiamano quelli che non lo stimano, uno degli obiettivi del leader di Italia Viva per acconsentire a far nascere il. Filippo Ceccarelli su Repubblica però avanza anche un’ipotesi arguta riguardo il motivo per cui Renzi ce l’avrebbe tanto con. Perché gli assomiglierebbe un po’ troppo: Ebbene, con qualche argomento si può ...

neXtquotidiano : La testa di #Casalino in cambio dell’accordo sul Conte Ter? - alfonsodiana89 : @giancalsp @Jacopopelle_98 @repubblica E vedrai che chiederà pure la testa di Casalino..porrà delle condizioni irri… - DefenseMichel : RT @IntDissidente: Sono in molti a chiedere a Conte la testa di #Casalino. La storia si ripete. Quando partecipò al #GF arrivò in semifinal… - _DAGOSPIA_ : VOGLIO LA TESTA DI CASALINO! ECCO PERCHE’ TA-ROCCO RISCHIA DI SALTARE- SEPARARE CONTE DAL SUO PORTAV - IntDissidente : Sono in molti a chiedere a Conte la testa di #Casalino. La storia si ripete. Quando partecipò al #GF arrivò in semi… -