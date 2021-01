La storia del popolarissimo account TikTok di Putin che pubblica deepfake del presidente russo

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 28 gennaio 2021) No, Vladimirnon ha unsu. Però esiste il profilo @1facerussia che – con oltre 3,3 milioni di follower nel momento in cui scriviamo l’articolo –una serie di video divertenti e virali che hanno come protagonista ildella Russia. Non è difficile notare che si tratta di– ovvero un prodotto, in questo caso video ma che può essere anche audio o fotografico, modificato appositamente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per ingannare il fruitore -. Alcuni utenti del social cinese possono aver pensato cheavesse un profilo ma basta spulciare un po’ tra i contenuti per capire che si tratta di un profilo fake. Ciò non ha impedito all’di raggiungere il successo, anzi. LEGGI ANCHE >>> ...