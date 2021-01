La sorpresa di Francesco Facchinetti per il compleanno di sua moglie ma sbaglia la data Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sui social il video delladia suaWilma Helena Faissol, unaper il, per i suoi 40 anni, ma i conti non tornano ().ha preparato tutto con cura in casa, è mattina, tutti ancora dormono, sono le 7, e lui dopo avere sistemato petali, candele, regali e palloncini sveglia i film, Leo e Liv. Ancora assonnati i bambini seguono il percorso romantico preparato dal papà e osservano la trasformazione avvenuta in casa. Niente di eccezionale, per qualcuno è anche tutto pacchiano, ma è lache conta e poi chissà quali sono i regali perché oltre ai fiorinon mostra il contenuto delle altre scatole. Wilma viene ...