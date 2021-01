La risposta di Regeneron ed Eli Lilly alle varianti Covid? Una mappa delle mutazioni che sfuggono agli anticorpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un gruppo di ricercatori delle università di Seattle e Boston ha studiato dai database 3.804 mutazioni su 3.819 note. Interessano tutte il legame del Coronavirus coi recettori delle cellule. Per farlo il virus utilizza il suo antigene, la glicoproteina Spike (S). Sono state quindi mappate 2.034 mutazioni della proteina, nel punto in cui avviene il legame. A queste corrispondono diverse conformazioni. È come se il virus sviluppasse chiavi di forma leggermente diversa. Così il virus potrebbe migliorare (o peggiorare) il modo in cui riesce a scassinare la porta di ingresso delle cellule. Inoltre l’antigene – questa «chiave» – a seconda della conformazione, può rendersi più o meno riconoscibile dagli anticorpi. A una maggiore capacità di sfuggire ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un gruppo di ricercatoriuniversità di Seattle e Boston ha studiato dai database 3.804su 3.819 note. Interessano tutte il legame del Coronavirus coi recettoricellule. Per farlo il virus utilizza il suo antigene, la glicoproteina Spike (S). Sono state quindite 2.034della proteina, nel punto in cui avviene il legame. A queste corrispondono diverse conformazioni. È come se il virus sviluppasse chiavi di forma leggermente diversa. Così il virus potrebbe migliorare (o peggiorare) il modo in cui riesce a scassinare la porta di ingressocellule. Inoltre l’antigene – questa «chiave» – a seconda della conformazione, può rendersi più o meno riconoscibile d. A una maggiore capacità di sfuggire ...

Geronim33455189 : RT @Silvana52809292: @ZiaCandida @Rita_Pavone_ È la terapia con gli anticorpi monoclonali. Trump ne uscì in soli tre giorni. Li producono a… - SIL749 : RT @Silvana52809292: @ZiaCandida @Rita_Pavone_ È la terapia con gli anticorpi monoclonali. Trump ne uscì in soli tre giorni. Li producono a… - Cesare6677 : RT @Silvana52809292: @ZiaCandida @Rita_Pavone_ È la terapia con gli anticorpi monoclonali. Trump ne uscì in soli tre giorni. Li producono a… - alessiofrau : RT @Silvana52809292: @ZiaCandida @Rita_Pavone_ È la terapia con gli anticorpi monoclonali. Trump ne uscì in soli tre giorni. Li producono a… - FrancoMaffiodo : RT @Silvana52809292: @ZiaCandida @Rita_Pavone_ È la terapia con gli anticorpi monoclonali. Trump ne uscì in soli tre giorni. Li producono a… -

Ultime Notizie dalla rete : risposta Regeneron La risposta di Regeneron ed Eli Lilly alle varianti Covid? Una mappa delle mutazioni che sfuggono agli anticorpi Open Anticorpi monoclonali: uno scudo temporaneo anti-covid - Focus.it

In attesa del vaccino, i farmaci a base di anticorpi monoclonali sembrano proteggere i pazienti ad alto rischio contagio dalle infezioni da covid.

Eli Lilly annuncia: «I nostri monoclonali riducono mortalità e ricoveri del 70%»

La casa farmaceutica ha freso noti i risultati di fase 3 molto incoraggianti. Il limite di questi farmaci è che vanno somministrati in fase precoce (ma in ospedale) ...

In attesa del vaccino, i farmaci a base di anticorpi monoclonali sembrano proteggere i pazienti ad alto rischio contagio dalle infezioni da covid.La casa farmaceutica ha freso noti i risultati di fase 3 molto incoraggianti. Il limite di questi farmaci è che vanno somministrati in fase precoce (ma in ospedale) ...