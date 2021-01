La Pupa e il Secchione e Viceversa, Linda Taddei: chi è, età, che lavoro fa, Instagram (Di giovedì 28 gennaio 2021) Torna la Pupa e il Secchione e Viceversa, il reality cult che andrà in onda da questa sera, giovedì 21 gennaio, su Italia 1 in prima serata. Alla conduzione Andrea Pucci affiancato dalla Pupa per eccellenza, Francesca Cipriani. In questa edizione ci saranno 5 pupe e 3 pupi che avranno a che fare con i secchioni: due mondi diversi che si incontrano giocando sull’ironia e la leggerezza. Tra le pupe anche Linda Taddei, ma conosciamola meglio! Linda Taddei: chi è, età, che lavoro fa, Instagram Linda Taddei è di Ferrara e si è classificata seconda a Miss Mondo Italia 2019. Nella vita è una giovane influencer: su Instagram con il suo profilo ufficiale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Torna lae il, il reality cult che andrà in onda da questa sera, giovedì 21 gennaio, su Italia 1 in prima serata. Alla conduzione Andrea Pucci affiancato dallaper eccellenza, Francesca Cipriani. In questa edizione ci saranno 5 pupe e 3 pupi che avranno a che fare con i secchioni: due mondi diversi che si incontrano giocando sull’ironia e la leggerezza. Tra le pupe anche, ma conosciamola meglio!: chi è, età, chefa,è di Ferrara e si è classificata seconda a Miss Mondo Italia 2019. Nella vita è una giovane influencer: sucon il suo profilo ufficiale ...

Asya14181465 : grazie per questa serata. adesso so chi dovrò salvare e non durante le nomination. vado a godermi la pupa e il sec… - Sanko93388656 : giovedì sera: dopo l'allenamento Pupa e Secchione?? - QuiMediaset_it : RT @TeleConsiglio: Lo sapevo e l’avevo annunciato a tutti.Eravate davvero in tanti per la prima della Pupa,del Secchione e anche del Viceve… - TeleConsiglio : Lo sapevo e l’avevo annunciato a tutti.Eravate davvero in tanti per la prima della Pupa,del Secchione e anche del V… - danitrash77 : @reginastefy Guardati la Pupa e il secchione, sverrai -