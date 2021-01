La Pupa e Il Secchione e Viceversa, anticipazioni seconda puntata: switch tra le coppie. Cristiano Malgioglio con Giulia Salemi al Bagno di Cultura (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano Malgioglio C’è una “reunion profetica” nella puntata di stasera a a La Pupa e Il Secchione e Viceversa. Per i poteri della differita, la special guest Cristiano Malgioglio si ritroverà al fianco di Giulia Salemi, sua amica-nemica all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’incontro avverrà nel corso del Bagno di Cultura finale. Scopriamo ora nel dettaglio cosa accadrà stasera. Nella seconda puntata del docu-reality condotto da Andrea Pucci, i le pupe e le Secchione ancora in gara dovranno infatti decidere se continuare a concorrere insieme ai loro secchioni e pupi per ambire al montepremi in palio di 20.000 euro o ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 gennaio 2021)C’è una “reunion profetica” nelladi stasera a a Lae Il. Per i poteri della differita, la special guestsi ritroverà al fianco di, sua amica-nemica all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’incontro avverrà nel corso deldifinale. Scopriamo ora nel dettaglio cosa accadrà stasera. Nelladel docu-reality condotto da Andrea Pucci, i le pupe e leancora in gara dovranno infatti decidere se continuare a concorrere insieme ai loro secchioni e pupi per ambire al montepremi in palio di 20.000 euro o ...

