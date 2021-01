La Pupa e il Secchione | chi è Andrea De Santis | età | foto e curiosità

Leggi su viagginews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lae ilè tornato in casa Mediaset ed è pronto a stupire. Fra i concorrenti c’è anche Andra De. Ecco chi è. Il 21 gennaio è andata in onda la prima puntata del reality. Il format prende sempre spunto da programma americano “Beauty and the Geek“. Lo scopo del gioco è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com