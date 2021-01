La protesta contro RobinHood che ha bloccato le operazioni su GameStop (Di giovedì 28 gennaio 2021) Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri. L’app RobinHood Market – che all’eroe popolare britannico si ispira – sembra aver fatto esattamente l’opposto. Nel bel mezzo di quella che potremmo definire la bolla GameStop – qui vi abbiamo spiegato come un gruppo di appassionati di transazioni di borsa che ha creato un gruppo su Reddit è riuscita a incastrare gli hedge fund che stavano cercando di attaccare sul mercato proprio l’azienda che vende videogame – l’applicazione che si occupa di servizi finanziari online ha eliminato dal proprio feed la possibilità di compiere operazioni proprio su GameStop. LEGGI ANCHE > La fortunata società mineraria australiana che ha lo stesso codice ticker di GameStop in borsa RobinHood Market e le proteste per l’operazione GameStop ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri. L’appMarket – che all’eroe popolare britannico si ispira – sembra aver fatto esattamente l’opposto. Nel bel mezzo di quella che potremmo definire la bolla– qui vi abbiamo spiegato come un gruppo di appassionati di transazioni di borsa che ha creato un gruppo su Reddit è riuscita a incastrare gli hedge fund che stavano cercando di attaccare sul mercato proprio l’azienda che vende videogame – l’applicazione che si occupa di servizi finanziari online ha eliminato dal proprio feed la possibilità di compiereproprio su. LEGGI ANCHE > La fortunata società mineraria australiana che ha lo stesso codice ticker diin borsaMarket e le proteste per l’operazione...

Tg3web : Dopo la pubblicazione della contestatissima legge sull'aborto in Polonia, un fiume di persone si è riversato per le… - robertosaviano : E la neve diventa protesta in #Russia. #Putin ha arrestato #Navalny e sta rastrellando chiunque protesti contro que… - Tg3web : Torna in piazza la protesta delle donne polacche contro la legge che vieta l'aborto, entrata in vigore ieri. Manife… - idiblue2 : RT @Tg3web: Torna in piazza la protesta delle donne polacche contro la legge che vieta l'aborto, entrata in vigore ieri. Manifestazioni e c… - isamiccoli52 : RT @Tg3web: Torna in piazza la protesta delle donne polacche contro la legge che vieta l'aborto, entrata in vigore ieri. Manifestazioni e c… -

Ultime Notizie dalla rete : protesta contro Lombardia in zona rossa, protesta contro la giunta Fontana: "Ora basta, andate a casa" IL GIORNO Blitz nella casa della "citofonata"di Salvini: coppia nei guai per spaccio

Blitz dei carabinieri nella casa a cui aveva citofonato Salvini un anno fa. Nei guai per spaccio di droga una donna italiana e un uomo tunisino.

Caso Gregoretti, Conte ascoltato a Chigi. Il giudice: “Decisioni corali ma atti di Salvini”

Il giudice Sarpietro è arrivato alle 10:30 precise a Palazzo Chigi per ascoltare il premier dimissionario Giuseppe Conte in merito al processo sul caso Gregoretti.

Blitz dei carabinieri nella casa a cui aveva citofonato Salvini un anno fa. Nei guai per spaccio di droga una donna italiana e un uomo tunisino.Il giudice Sarpietro è arrivato alle 10:30 precise a Palazzo Chigi per ascoltare il premier dimissionario Giuseppe Conte in merito al processo sul caso Gregoretti.