La Nazionale Mountain Bike XCO all’Isola d’Elba per i training camp

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La squadra si allenerà sul nuovo tracciato XCO realizzato sul Monte Calamita per ospitare gli Internazionali d’Italia ad aprile Approdata all’Elba nei giorni scorsi, fino al 7 febbraio laItaliana diXCO animerà l’isola e i suoi variegati percorsi. I giovani atleti effettueranno prove tecniche su percorsi stradali, off road e allenamenti completi in vista delle future importanti prove agonistiche. Il team italiano diXCO Accompagnati dal commissario tecnico Mirko Celestino e dai collaboratori tecnici, gli azzurri convocati sono: Martina Berta, Daniele Braidot, Luca Braidot, Nadir Colledani, Andrea Colombo, Giorgia Marchet, Nicholas Pettinà, Greta Seiwald, Mirko Tabacchi, Marika Tovo, Andreas Emanuele Vittone e Juri Zanotti. Gli atleti si alleneranno sul ...