La mappa delle zone gialle da domenica 31 gennaio

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Venerdì 15verranno ricalcolate le fasce di rischio per le regioni ed è probabile che alcune ritornino zona gialla. Quali? Sicuramente, spiega Ansa, non cambierà colore la Sardegna così come la Lombardia, che dal 23 è in fascia arancione per via dell’errore sull’Rt che l’ha tenuta per una settimana in rosso. Tra le 5 regioni e province autonome già(Basilicata, Campania, Molise, Toscana e provincia di Trento), rischiano in particolare Molise e Trento: entrambe hanno un rischio moderato ma sono ad alto rischio di progressione all’alto – che le metterebbe in automatico in arancione – e hanno un Rt nei valori minimi rispettivamente di 0,97 e 0,84.14 arancioni, la Liguria potrebbe diventare gialla (Rt a 0,94 e rischio basso), così come il Veneto, che ha un Rt, ha detto Luca Zaia, a 0,62. Dovrebbero invece rimanere in ...