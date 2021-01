La mappa dei territori italiani in zona rosso scuro

petergomezblog : Coronavirus, Europa allarmata dalle varianti: ipotesi stretta sui viaggi, zone “ad alto rischio” e riconoscimento r… - elisabetta_fva : @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @RobiVil @ScaltritiLab @antonioripa @GeopoliticalCen @stefaniaconti… - massimo_bazzo : Redazione ANSA BRUXELLES Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre a Bolzano, sono le aree italiane in… - FuoriDaiGiochi : RT @MadameVide: La mappa dei posti dove mi fermerei a respirare. - 24emilia : Mappa europea dei contagi, l'Ecdc si corregge: l'Emilia-Romagna è in zona rossa, non rosso scuro… -

Ultime Notizie dalla rete : mappa dei

Nella mappa europea dei contagi da Covid 19, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono tra le zone d'Europa con alta circolazione del virus che richiedono misure come la quarantena per chi p ...Buxelles, 28 gennaio 2021 - L'Europa corregge la mappa sui contagi da Covid pubblicata oggi intorno alle 13. Nella nuova versione, Veneto ed Emilia Romagna non sono più rosso scuro ma solo rosse. In I ...