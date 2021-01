La guerra dei vaccini | scontro fra Astra Zeneca e Unione Europea

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Non è più solo tensione, è molto vicino alla guerra aperta il confronto fra l’Unione Europea e le aziende produttrici dei vaccini contro il Covid. Su tutte AstraZeneca. L’Ue chiede all’azienda farmaceutica basata in Gran Bretagna che ha sviluppato il vaccino in collaborazione con l’università di Oxford di rispettare i tempi di consegna per permettere la programmazione delle campagne vaccinali.