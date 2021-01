La Germania raccomanda di non usare il vaccino Oxford contro il Covid-19 sugli over 65 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le autorità tedesche hanno raccomandato che il vaccino contro il coronavirus Oxford/AstraZeneca non dovrebbe essere utilizzato su persone di età pari o superiore a 65 anni. La motivazione sarebbe quella di una mancanza di dati. AstraZeneca e gli sviluppatori del vaccino hanno costantemente affermato che è sicuro per l’uso sugli anziani. La Public Health England L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Milioni di test sugli anticorpi contro il Coronavirus vaccino contro Coronavirus: la corsa porta ad un risultato peggiore? vaccino Pfizer Coronavirus efficace al 90%. Ritorno alla normalità? vaccino ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le autorità tedesche hannoto che ilil coronavirus/AstraZeneca non dovrebbe essere utilizzato su persone di età pari o superiore a 65 anni. La motivazione sarebbe quella di una mancanza di dati. AstraZeneca e gli sviluppatori delhanno costantemente affermato che è sicuro per l’usoanziani. La Public Health England L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Milioni di testanticorpiil CoronavirusCoronavirus: la corsa porta ad un risultato peggiore?Pfizer Coronavirus efficace al 90%. Ritorno alla normalità?...

fanpage : La Germania raccomanda il vaccino #AstraZeneca soltanto a persone al di sotto dei 65 anni - giovannitrivel3 : RT @valy_s: @G23Mld Eh beh... per gli over 65 c’è l’ mRNA... La Germania ci dice che non li raccomanda poiché ci sono pochi dati... Perché… - Nadia_hopppe1 : RT @valy_s: @G23Mld Eh beh... per gli over 65 c’è l’ mRNA... La Germania ci dice che non li raccomanda poiché ci sono pochi dati... Perché… - webmagazine24 : La Germania raccomanda di non usare il vaccino Oxford contro il Covid-19 sugli over 65 - Bubu_Inter : RT @fanpage: La Germania raccomanda il vaccino #AstraZeneca soltanto a persone al di sotto dei 65 anni -