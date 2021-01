La dispensa dei vescovi che fa guerra al virus | uno sguardo per scambiarsi il segno della pace

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Daniele Abbiati Ripristinato il rito ma senza stretta di mano: "Anche così si esprime fraternità" Ormai siamo abituati a vivere per sottrazione. E anche a pensare per sottrazione. Da dieci mesi viviamo in modalità contactless, come se fossimo tutti carte di credito o, meglio, di debito, pagandoci la vita sottraendoci frammenti di vita. Al supermercato, dal tabaccaio, in edicola, nei luoghi che ilha trasformato in non luoghi dove esercitare la nostra diminuita antropologia quotidiana. Ma quando il luogo-non luogo è sacro, la musica, magari diffusa da un organo, cambia? No, nemmeno lì, nemmeno in chiesa, la musica è diversa. Anche lì il mistero è messo a nudo dalla «carne» negata, sepolta in attesa di resurrezione. «Scambiatevi undi». Quell'invito dell'officiante che si accoglieva di buon grado, vestiti ...