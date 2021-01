La delirante opposizione di FdI alla pillola abortiva nelle Marche: 'Favorisce la sostituzione etnica' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non ci sono davvero parole per esprimere lo sgomento: il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Regionale delle Marche, Carlo Ciccoli, ha espresso una posizione contraria alla legge 194 sulla ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non ci sono davvero parole per esprimere lo sgomento: il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio Regionale delle, Carlo Ciccoli, ha espresso una posizione contrarialegge 194 sulla ...

jadarf1 : RT @globalistIT: Se cercate di trovare un senso in questo delirio, ricordatevi che parliamo di #Fratelliditalia - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: Se cercate di trovare un senso in questo delirio, ricordatevi che parliamo di #Fratelliditalia - Dinovicino : RT @globalistIT: Se cercate di trovare un senso in questo delirio, ricordatevi che parliamo di #Fratelliditalia - globalistIT : Se cercate di trovare un senso in questo delirio, ricordatevi che parliamo di #Fratelliditalia - Frances52415933 : @robertabg72 @GiorgiaMeloni La meloni era all'opposizione. La meloni è stata e rimane nemico numero 1 del rdc grill… -

Per il capogruppo di Fdi Carlo Ciccoli, siccome nascono troppi bambini stranieri, la 194 deve essere vietata per rendere le donne italiane libere di fare figli. Come se fossero costrette ad abortire.

