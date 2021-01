La corsa al vaccino italiano. "Cura pronta a settembre"

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Francesca Angeli Dopo l'estate via alla produzione di 100 milioni di dosi. Palù: "Immunità possibile entro l'anno" «Cento milioni di dosi delReithera potranno essere prodotte a». L'annuncio del direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, è confermato anche dal presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, il virologo Giorgio Palù che ritiene «possibile somministrare alcuni milioni di dosi del» anche se «non prima di». Insomma grazie alsi potrebbero recuperare i rinvii e i ritardi che l'Europa sta subendo in queste settimane La speranza di una via italiana alla vaccinazione di massa per la nostra popolazione si fa più concreta alla luce di queste dichiarazioni. Anche ...

Il contratto tra l'azienda farmaceutica e Bruxelles obbliga soltanto a consegne trimestrali come avviene anche per Pfizer ...