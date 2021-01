La città in ascolto | attivo lo sportello per i cittadini che vivono gli effetti del Covid

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo un mese di rodaggio, è ora pienamente operativo il progetto «PsicoAiuti Bergamo. Lain», che si propone di sostenere i bergamaschi che affrontano la pandemia non solo in quanto emergenza sanitaria, ma anche come cambiamento delle abitudini personali e collettive con profonde conseguenze sulla vita familiare, le relazioni sociali, il lavoro.