La Cina ha iniziato a sperimentare i tamponi anali: “Sono più efficaci per individuare il Covid” (Di giovedì 28 gennaio 2021) tamponi anali per i casi a rischio Covid. Le autorità sanitarie cinesi hanno iniziato ad utilizzare i nuovi test per controllare le persone a maggior rischio di contrarre il coronavirus. Lo riporta l’emittente di stato Cctv. La tv cinese riferisce che il test è già stato impiegato per i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Pechino. Nonché nei centri per la quarantena e su un gruppo di oltre mille studenti ed insegnanti per i quali si temeva l’esposizione al virus. Come funzionano i tamponi anali I tamponi anali, riferisce la Reuters, “richiedono l’inserimento di un batuffolo di cotone da 3 a 5 centimetri nell’ano e di ruotarlo delicatamente”. Questo test è ritenuto più accurato per identificare la malattia nelle persone che presentano sintomi lievi o ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021)per i casi a rischio. Le autorità sanitarie cinesi hannoad utilizzare i nuovi test per controllare le persone a maggior rischio di contrarre il coronavirus. Lo riporta l’emittente di stato Cctv. La tv cinese riferisce che il test è già stato impiegato per i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Pechino. Nonché nei centri per la quarantena e su un gruppo di oltre mille studenti ed insegnanti per i quali si temeva l’esposizione al virus. Come funzionano i, riferisce la Reuters, “richiedono l’inserimento di un batuffolo di cotone da 3 a 5 centimetri nell’ano e di ruotarlo delicatamente”. Questo test è ritenuto più accurato per identificare la malattia nelle persone che presentano sintomi lievi o ...

