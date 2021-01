La ciclista belga Tara Gins posa per Playboy e la squadra la licenzia: “Sessismo frustrante” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bruxelles, 28 gen – La ex ciclista belga Tara Gins è molto avvenente ma questo non le ha impedito di essere in lizza per diventare direttrice sportiva di una squadra Under 23. Purtroppo alcuni suoi scatti hot fatti per Playboy e un calendario “osé” le sono costati l’ingaggio. Ora lei protesta per: “Non c’era riferimento al ciclismo nelle foto”. La ciclista Tara Gins, il calendario osé e Playboy La bella Tara è stata ciclista professionista dal 2016 a 2020 ed era per l’appunto candidata a diventare come direttrice sportiva per una squadra Under 23 in Belgio. Quando tutto sembrava volgere al meglio, la trentenne avrebbe ricevuto una sonora porta in faccia dal team che la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bruxelles, 28 gen – La exè molto avvenente ma questo non le ha impedito di essere in lizza per diventare direttrice sportiva di unaUnder 23. Purtroppo alcuni suoi scatti hot fatti pere un calendario “osé” le sono costati l’ingaggio. Ora lei protesta per: “Non c’era riferimento al ciclismo nelle foto”. La, il calendario osé eLa bellaè stataprofessionista dal 2016 a 2020 ed era per l’appunto candidata a diventare come direttrice sportiva per unaUnder 23 in Belgio. Quando tutto sembrava volgere al meglio, la trentenne avrebbe ricevuto una sonora porta in faccia dal team che la ...

