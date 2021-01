«La Caserma» | cosa non funziona del nuovo docu-reality di Raidue

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Se eravate adolescenti negli anni Duemila probabilmente ricorderete la montagna di reality che invasero la televisione e che portarono il pubblico a un’overdose di contenuti, a un’ubriacatura così stroncante che persino il caffè non sarebbe riuscito a sgrossarla. Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi passando, poi, per La Fattoria, La Talpa, Music Farm, Campioni, Un Due Tre Stalla, Il Ristorante, Reality Circus e chissà quanti altri di cui non rammentiamo il nome, lo scopo era uno solo: cavalcare l’onda fino a quando il vento era favorevole. Che è un po’ quello che sta succedendo adesso: ammorbidita la spirale dei talent show, la televisione ha scelto di investire tutte le sue energie nei docu-reality, quei prodotti ibridi che sembrano dei reality ma che, grazie al sapiente uso del montaggio, riescono con precisione chirurgica a eliminare i tempi morti e a rendere il ritmo più fluido e incalzante. Se guardiamo più da vicino, però, ci accorgiamo che il fenomeno dei docu-reality si è specializzato su una fetta di pubblico precisa, tradizionalmente restia alla tv, ossia la Generazione Z.

Bocciato! La Caserma ha debuttato su Rai2 ieri sera con la sua prima puntata e noi non possiamo far altro che bocciare lo sforzo, che in realtà non c'è stato. Ma davvero si credeva di poter cambiare l ...