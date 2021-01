Kristen Stewart è Lady D: la prima foto ufficiale incanta tutti (Di giovedì 28 gennaio 2021) prima immagine ufficiale di Kristen Stewart che sarà la Principessa Diana nel nuovo film “Spencer”: la somiglianza lascia tutti senza parole Kristen Stewart darà anima e corpo a Lady Diana nel film ‘Spencer‘. La prima immagine ufficiale della pellicola, scritta da Steven Knight (creatore di Peaky Blinders) e diretta da Pablo Larrain, ha lasciato tutti senza parole. La somiglianza dell’attrice in costume e trucco di scena con la madre dei principi William e Harry è incredibile. profilo Ig di Variety“Spencer” Alcuni mesi fa, il regista Pablo Larrain aveva svelato che l’arco narrativo non avrebbe riguardato l’intera vita della principessa, ma soltanto i giorni nei quali Lady D ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021)immaginediche sarà la Principessa Diana nel nuovo film “Spencer”: la somiglianza lasciasenza paroledarà anima e corpo aDiana nel film ‘Spencer‘. Laimmaginedella pellicola, scritta da Steven Knight (creatore di Peaky Blinders) e diretta da Pablo Larrain, ha lasciatosenza parole. La somiglianza dell’attrice in costume e trucco di scena con la madre dei principi William e Harry è incredibile. profilo Ig di Variety“Spencer” Alcuni mesi fa, il regista Pablo Larrain aveva svelato che l’arco narrativo non avrebbe riguardato l’intera vita della principessa, ma soltanto i giorni nei qualiD ...

filombria : RT @Deltacetum: Eh, il miracolo del make-up e delle angolazioni giuste della macchina fotografica. Il problema non è quanto le possa assomi… - michaeIsh : io che non riesco a vederci kristen stewart ?? - illicitgilmore : piangendo perché quegli scemi di kristen stewart e robert pattinson non arriveranno mai su instagram, ma lo capite… - incognitofculon : Moltissimi e moltissime a cominciare da Adam Driver poi sicuramente Ryan Gosling poi troviamo Kristen Stewart quest… - l_anna_vr : RT @Deltacetum: Eh, il miracolo del make-up e delle angolazioni giuste della macchina fotografica. Il problema non è quanto le possa assomi… -