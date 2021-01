Katherine Heigl accenna al ritorno di Izzie in Grey’s Anatomy e commenta la reunion fantasma con Alex

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ipotesi di undiin, anche solo per una breve apparizione in futuro, si è fatta strada dopo che nella scorsa stagione il personaggio diha lasciato Seattle per riunirsi con la sua ex fiamma e crescere felicemente i loro due gemelli nati da inseminazione artificiale, con una fuga romantica in una fattoria in Kansas., ora impegnata nella serie Netflix L’Estate in cui Imparammo a Volare, non è stata ricontattata per undiin, né per partecipare all’addio ad(lo stesso Justin Chambers non è apparso in scena se non tramite una controfigura), né nella stagione 17 che pure ha visto i camei di Patrick ...