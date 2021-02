Kate Moss, Demi Moore, Naomi Campbell: da Fendi sfilano le perennial (Di giovedì 28 gennaio 2021) Siamo abituati a vederle in passerella da trent’anni ma la loro bellezza è senza età. Il mito delle top model non tramonta mai e sono proprio loro che hanno contribuito a rendere indimenticabile la prima sfilata haute couture di Fendi disegnata da Kim Jones. Un esercito di perennial, le modelle appunto che hanno da tempo superato gli “anta” ma che sono sempre cercatissime per la loro classe. Quanta grazia ed eleganza si sono viste nello show parigino della maison romana. Naomi, Chrissy, Kate: l’esercito delle perennial Sono tante le top che si sono alternate per l’occasione. Dalla 52enne Chrissy Turlington, mito degli anni ottanta e novanta, fino alla Pantena Nera Naomi Campbell, 50 anni, che eterea in una cappa sui toni del grigio, ha calcato la passerella con la ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Siamo abituati a vederle in passerella da trent’anni ma la loro bellezza è senza età. Il mito delle top model non tramonta mai e sono proprio loro che hanno contribuito a rendere indimenticabile la prima sfilata haute couture didisegnata da Kim Jones. Un esercito di, le modelle appunto che hanno da tempo superato gli “anta” ma che sono sempre cercatissime per la loro classe. Quanta grazia ed eleganza si sono viste nello show parigino della maison romana., Chrissy,: l’esercito delleSono tante le top che si sono alternate per l’occasione. Dalla 52enne Chrissy Turlington, mito degli anni ottanta e novanta, fino alla Pantena Nera, 50 anni, che eterea in una cappa sui toni del grigio, ha calcato la passerella con la ...

valeprojectm : RT @vogue_italia: Kate Moss con il cappello di Vanessa Bell a Charleston. Da qui l'ispirazione per la collezione di debutto di Kim Jones pe… - MajestyCatsy : Sono giorni che leggo dei “ma come si è ridotta/o?!” con foto di Kate Moss, Demi Moore, Scamarcio e altri. Sto body… - IntxrruptxdGirl : Se loro sono semplici Amiche io sono Kate Moss #GFVIP #TZVIP #SOVIP #GREGORELLI #rosmello - cheipirigna : ditemi un colore e vi trovo un’icon dal mio pinterest ?? già vi dico che saranno per la maggior parte di kate moss,… - nicolasvillar12 : RT @vogue_italia: E dopo Kate Moss e Lila Grace, oggi il trionfo di Heidi Klum e la figlia Leni che ha condiviso su Instagram questo bacio… -