Juventus | ufficiale | nuovo rinforzo per il futuro

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Laha depositato il contratto di Marley Aké che andrà, per il momento, ad arricchire la rosa di Zauli nell’Under 23. In Francia va Tongya Marley Aké è ungiocatore della. La notizia era, da giorni, nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità dopo che il club bianconero ha depositato il contratto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Juve ha depositato il contratto di Aké ?? - serieAnews_com : ???? #Juventus, nuova freccia sinistra: #Aké arriva dal #Marsiglia ma partirà con l'Under 23. Depositato il contrat… - yutomanga : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? La Juve ha depositato il contratto di Aké ?? - hbk_89 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? La Juve ha depositato il contratto di Aké ?? - mister_ricci : RT @junews24com: Marley Akè è della Juve, ora è ufficiale: depositato il contratto in Lega - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ufficiale

Il Calcio Foggia 1920 tramite il sito ufficiale rende noto di aver provveduto all’acquisizione a titolo definitivo dall’Alma Juventus Fano delle prestazioni sportive del calciatore Carte Said Mhando.L'ultimo arrivato in casa Pro Sesto ha il nome di Milos Bocic, promettente talento classe 2000, giunto in prestito dal Pescara in questa sessione di mercato e accomodatosi in panchina ...