Juventus, ufficiale l’acquisto di Rovella: resterà in prestito al Genoa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nicolò Rovella è un nuovo giocatore della Juventus. Il contratto del talentuoso centrocampista, classe 2001, è stato infatti depositato in Lega. Nell’operazione sono rientrati anche altri due giovani, ovvero Manolo Portanova ed Elia Petrelli, che faranno il percorso inverso. Rovella, che approda in bianconero a titolo definitivo, resterà tuttavia in prestito al Genoa fino al termine della stagione 2020/2021. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nicolòè un nuovo giocatore della. Il contratto del talentuoso centrocampista, classe 2001, è stato infatti depositato in Lega. Nell’operazione sono rientrati anche altri due giovani, ovvero Manolo Portanova ed Elia Petrelli, che faranno il percorso inverso., che approda in bianconero a titolo definitivo,tuttavia inalfino al termine della stagione 2020/2021. SportFace.

