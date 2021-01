Juventus, il piano per Dzeko e il retroscena cessioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dzeko alla Juventus, un affare che potrebbe entrare nel vivo nelle ultime ore di mercato. I bianconeri smentiscono, ma l’opportunità last minute potrebbe accendersi concretamente Dzeko alla Juventus, un sogno di mercato accarezzato in estate e pronto a rientrare nel vivo in vista delle ultime fasi di calciomercato di questa sessione invernale. L’attaccante bosniaco, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 gennaio 2021)alla, un affare che potrebbe entrare nel vivo nelle ultime ore di mercato. I bianconeri smentiscono, ma l’opportunità last minute potrebbe accendersi concretamentealla, un sogno di mercato accarezzato in estate e pronto a rientrare nel vivo in vista delle ultime fasi di calciomercato di questa sessione invernale. L’attaccante bosniaco, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FinallyMichele : il piano Juventus rimonta è in atto - TUTTOJUVE_COM : NOVE PARTITE IN MENO DI UN MESE, VEDREMO TANTE JUVENTUS - Fprime86 : RT @sportnotizie24: #CoppaItalia - #Atalanta e #Juventus volano in semifinale - sportnotizie24 : #CoppaItalia - #Atalanta e #Juventus volano in semifinale - andrebazzi : Per mettere sullo stesso piano Inter e Juventus, Juventus-Roma potrebbe essere anticipata anch'essa a venerdì 5 feb… -