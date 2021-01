Juventus | Fagioli sulle orme di Pirlo | ecco il futuro della società bianconera

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Vederlo giocare a calcio quel ragazzo lì è un piacere, perché è un ragazzo del 2001 che conosce il calcio, conosce tempi di gioco, come ci si smarca, quando e come si passa la palla. È bello vederlo giocare, e non è che tutti gli anni si vedano dei ragazzi così”. Era il lontano 2018 e con queste parole Massimiliano Allegri parlava del ragazzo che ieri sera finalmente ha esordito con la maglia: Nicola. LEGGI ANCHE:, nuovo controllo per Alex Sandro: l'esito del tampone Laera tornata dalla tournée estiva negli Usa, siamo nella stagione 2018/2019 l’ultima di Allegri, e il giovanea 17 anni e mezzo fu catapultato in campo con i grandi durante quelle amichevoli che videro lasfidare Bayern Monaco, MLS All-Star e ...