Juventus, Cristiano Ronaldo vìola le norme: tifosi increduli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il gioiello della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha spiazzato tutti i tifosi e non violando le norme anti-Covid: cosa ha fatto l'attaccante Ieri la Juventus ha vinto 4-0 in Coppa Italia contro la SPAL, ma Cristiano Ronaldo non è stato convocato in modo tale che potesse recuperare le energie per i prossimi impegni in campionato. Mentre L'articolo proviene da Inews.it.

Fuga in Val d'Aosta per la coppia Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, peccato però che i due abbiano infranto le norme anti pandemia ...

Juventus, Cristiano Ronaldo vìola le norme: tifosi increduli

Il gioiello della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha spiazzato tutti i tifosi e non violando le norme anti-Covid: cosa ha fatto l'attaccante ...

Fuga in Val d'Aosta per la coppia Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, peccato però che i due abbiano infranto le norme anti pandemia ...